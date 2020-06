E-réputation Google : Le Personal branding permet d’optimiser son Référencement naturel

La e-réputation de l’entreprise est une valeur ajoutée pour votre acquisition client et un bon référencement naturel sur Google. Savez-vous que la plupart des internautes, prospects tapent le nom de l’entreprise dans le moteur de recherche Google (ne serait-ce que pour aller sur votre site web) avant éventuellement faire affaire avec vous ? saviez-vous que l’image donnée par votre entreprise dans les résultats Google impacte vos taux de conversion et donc le chiffre d’affaire ?

La recherche sur Internet est devenue un réflexe pour beaucoup d’internautes « acheteurs », que ce soit dans le monde du B2C que pour le B2B. Google est utilisé par plus de 90% des internautes en France, la plupart des requêtes permettent de se renseigner sur une entreprise. Assurer la visibilité de la société ainsi que sa réputation numérique dans les résultats de Google est devenu une nécessité pour acquérir de nouveau clients et augmenter la croissance de l’entreprise. Il est devenu très intéressant de construire son e-réputation sur internet en mettant en avant les contenus positifs au sujet de votre marque afin de repousser les contenus défavorables en page 2 des moteurs de recherche. Avec une agence en e-réputation google vous pouvez maîtriser les 10 premiers résultats et ainsi enfouir des sites ou résultats qui vous nuisent.

Parfois les internautes lancent une recherche sur votre nom de marque et malgré tous des concurrents ressortent. Il est évident que cela peut vous desservir ! Donc c’est une fois encore un consultant spécialiste en e-réputation Google qui va répondre à votre besoin.

Il va vous proposer des méthodes éprouvées et approuvées pour mettre en œuvre des liens sur les 10 résultats de google. Il serait cohérent de voir apparaître des liens, tel que vos profils, ou toutes les parutions qui vous mettraient en valeur.

Ce n’est plus un mystère pour personnes aujourd’hui : la technique du SEO ou du référencement naturel est un ensemble de stratégies web visant à améliorer la visibilité d’un site internet sur les moteurs de recherche Google, Bing, Yahoo, Qwant, Ecosia, Duckduckgo.

Voici des actions web marketing à mettre en place pour son é-réputation google ou l’amélioration de son référencement Google. il est possible de diffuser du contenu positif et de qualité sur des sites Internet à haute valeur ajoutée via des plateformes de Linkbuilding.

La Nantaise du Web vous invite à découvrir la plateforme d’articles sponsorisés « Redpurple », son dirigeant Valéry Mussot est un spécialiste du Netlinking en France et vous trouverez des sites de qualité avec des tarifs attractifs.

A ne pas négliger, la présence sur les réseaux sociaux doit être intégrée dans la stratégie d’e-réputation (Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Linkedin, Viadéo…) pour augmenter sa crédibilité. C’est ce que l’on appelle l’e-réputation sociale en s’appuyant sur les réseaux sociaux personnelle ou professionnelle. Enfin, un travail de veille est conseillé afin d’intervenir rapidement suite à la diffusion d’informations négatives sur une page internet que vous ne maitrisez pas.

